PSG : Luis Enrique donne ses favoris pour le Mondial des Clubs

Dans quelques jours, le Paris Saint-Germain va disputer son premier match de la Coupe du Monde des Clubs contre l’Atlético de Madrid. Les champions d’Europe défieront ensuite Botafogo et Seattle. Cités comme l’un des favoris de la compétition, les Franciliens remporteront-ils un nouveau trophée majeur ? Invité à donner ses favoris à la victoire finale, Luis Enrique mise sur les formations européennes.

« A priori, je dirais que les clubs européens partent favoris. Si les meilleurs joueurs sud-américains évoluaient dans leur continent, ce serait différent. Pareil pour les équipes africaines et asiatiques. Mais les équipes européennes sont avantagées, car en plus d’avoir les meilleurs footballeurs européens, elles recrutent aussi les meilleurs joueurs des autres continents. Il ne me paraît donc pas indécent de dire que les clubs européens ont plus de chances de gagner. Cela dit, le football est un sport qui ne connaît pas toujours la justice et la logique, et tout peut arriver sur une compétition aussi courte. À partir des huitièmes de finale, tout se joue sur un match, alors il peut y avoir des surprises, même si je pense que les clubs européens auront plus de chances d’aller au bout. Ça ne va peut-être pas plaire aux autres équipes, mais c’est mon opinion », a-t-il déclaré sur le site officiel de la FIFA.

