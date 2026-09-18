France U21 : la liste de Gérald Baticle avec Ethan Mbappé et Darryl Bakola
Dans la foulée de l’annonce de la liste de Zinedine Zidane, la FFF a dévoilé les joueurs retenus par Gérald Baticle en vue des qualifications pour l’Euro Espoirs. Les Bleuets joueront quatre matches face à l’Islande, le 25 septembre, l’Estonie, le 29, le Luxembourg, le 3 octobre, puis la Suisse, le 6 octobre. Parmi les gardiens, on notera la présence de l’ancien Lyonnais Mathieu Patouillet mais aussi d’Issiaka Touré, gardien d’Aubagne en Ligue 3. Guillaume Restes est, lui, avec les A.
Absent de la liste de Zinedine Zidane, Ismaëlo Ganiou est présent avec les Espoirs, au même titre que Leny Yoro, Dayann Méthalie, ou encore l’ancien Parisien Joane Gadou, bluffant avec Dortmund en ce début de saison. Autre grosse nouveauté : la première d’Ethan Mbappé, récompensé de ses belles prestations avec Lille. L’ancien Marseillais Darryl Bakola, très bon face à la Juventus Turin la semaine dernière, est aussi présent.
La liste complète :
Gardiens : Ewen Jaouen (Newcastle), Mathieu Patouillet (Brest), Issiaka Touré (Aubagne)
Défenseurs : Jaydee Canvot (Crystal Palace), Joane Gadou (Borussia Dortmund), Ismaëlo Ganiou (RC Lens), Saël Kumbedi (Wolfsbourg), Christian Mawissa (AS Monaco), Dayann Methalie (Sunderland), Leny Yoro (Manchester United) Nathan Zézé (NEOM)
Milieux : Valentin Atangana (Al-Ahli), Darryl Bakola (Sassuolo), Aladji Bamba (Newcastle), Saimon Bouabré (Al-Hilal), Kévin Danois (Auxerre), Noé Lebreton (Nimègue), Lesley Ugochukwu (Galatasaray)
Attaquants : Jean-Mattéo Bahoya (Leeds), Tidiam Gomis (Leipzig), Senny Mayulu (PSG), Ethan Mbappé (Lille), Steve Ngoura (Cercle Bruges), Mathys Tel (Tottenham), Giovani Versini (Brest)
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