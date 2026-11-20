Forfait pour le dernier match de l’équipe de France en raison d’une blessure à l’ischio droit (en plus de sa dent), Désiré Doué avait suscité quelques inquiétudes concernant son état physique. À l’approche du déplacement du Paris Saint-Germain à Nice ce week-end (samedi, 17h15), la question de sa disponibilité se posait donc forcément. Interrogé en conférence de presse, Luis Enrique s’est montré plutôt rassurant sur la situation de son jeune attaquant, même s’il a reconnu que tous ses joueurs n’étaient pas dans les mêmes conditions physiques.

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« Tout le monde est prêt. Plus ou moins, il y a des situations différentes. "Dez" est dans un moment particulier. Il s’est bien entraîné. Il faut préparer tous les matchs qu’on va avoir », a expliqué l’entraîneur espagnol. Sans entrer davantage dans les détails concernant la blessure de l’international français, Luis Enrique laisse donc entendre que Doué est disponible, même si sa gestion pourrait être adaptée à son état physique et à l’enchaînement des prochaines rencontres avec notamment la C1 face à la Roma mercredi (21h).