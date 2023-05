Le PSG a-t-il eu raison de sanctionner Lionel Messi ?

OUI

Enfin ! C’est ce qu’a dû penser un bon nombre de fans du Paris Saint-Germain en apprenant la nouvelle. L’absence de Lionel Messi de l’entraînement de lundi pour un voyage promotionnel en Arabie saoudite avait fait bondir les amoureux du club, déçus de cette nouvelle incartade dans la discipline collective que chaque club est censé faire respecter. En suspendant le joueur pour deux semaines, avec retenue sur salaire, le PSG a agi avec sévérité. Le Bayern Munich n’avait pas hésité à écarter Sadio Mané, le temps d’une rencontre, suite à son altercation avec Leroy Sané.

Nous vous avons posé la question sous forme de sondage et vous êtes 80% à penser que le PSG a bien fait de sanctionner Lionel Messi. Le club francilien semble donc avoir pris la bonne décision, faisant preuve de fermeté et intimant au respect de l’institution. Si le PSG est capable de s’en prendre à un septuple Ballon d’Or, le message devrait être bien entendu par les autres ouailles de l’effectif, trop habitués à profiter du laxisme de l’état-major. Le début d’une nouvelle ère, on l’espère.

NON

Ferme, le PSG ? Quelle bonne blague. En punissant Lionel Messi, le club n’a pas pris un grand risque, hormis celui d’un buzz enfin positif cette saison. Déjà, avant même cette sanction, il savait qu’il ne prolongerait pas l’aventure avec la star argentine au-delà de la saison. Le punir n’a donc aucune conséquence sur un avenir en commun, c’est donc plus facile. Ensuite, le timing n’a aucun sens. Priver Messi des entraînements et de deux matches, en fin de saison, augmente surtout son temps libre, lui laisse le temps de se trouver une porte de sortie mais ne l’enquiquine aucunement. Il suffit de le voir évoluer sur le terrain pour se rendre compte que la destinée du PSG en Ligue 1 lui importe peu. Le faire avant un match décisif de Ligue des Champions aurait un tout autre impact…

De plus, Lionel Messi ne bénéficie pas d’une aura particulière, il n’est pas chef du moindre clan, et n’entraîne personne dans son sillage au PSG. En le sanctionnant, le PSG ne va pas faire peur à grand-monde. Au contraire, on risque de se gausser dans le vestiaire de ce choix, alors que tout le monde peut voir Neymar manger des Mcdo en jouant au poker jusqu’au petit matin en suivant ses réseaux sociaux, ou Mbappé laisser filtrer son agacement sur la qualité du mercato. La saison étant déjà fichue ou presque, il n’était pas nécessaire d’infliger une telle punition à Lionel Messi, un joueur rarement pris en faute sur son professionnalisme. Timing inopérant, mauvais joueur, impact incertain, bref, un coup dans l’eau.