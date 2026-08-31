PSG : le message d’adieu d’Ousmane Dembélé à Bradley Barcola

C’est désormais officiel : Bradley Barcola a quitté le Paris Saint-Germain ce lundi et s’est engagé en faveur de Liverpool. Après trois saisons pleines sous le maillot parisien, l’international français de 23 ans a refusé de rester dans la capitale pour devenir l’une des figures de proue du nouveau projet des Reds, dans le cadre d’un transfert XXL estimé entre 140 et 145 millions d’euros bonus compris.

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Un départ qui a provoqué une vive émotion parmi les supporters parisiens, qui s’étaient attachés au joueur formé à l’OL. Ce lundi soir, c’est aussi Ousmane Dembélé qui a partagé son émoi en story Instagram. Proche de son coéquipier en Equipe de France, le Ballon d’Or en titre a partagé un "Mon frère" accompagné d’un cœur en légende d’une photo avec Barcola. Un message touchant qui montre la complicité entre les deux joueurs.