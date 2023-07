Dele Alli révèle avoir été victime d’abus sexuels

La suite après cette publicité

La carrière de Dele Alli a pris un mauvais virage il y a déjà quelques années. Tottenham a fini par s’en séparer pour l’envoyer du côté d’Everton, qui l’a à son tour prêté à Besiktas où l’aventure s’est une nouvelle fois mal terminée. Cette descente sportive a des explications. Dans un long et émouvant entretien accordé à l’émission The Overlap dont Gary Neville est le présentateur, le milieu de terrain de 27 ans révèle être dépendant aux médicaments, notamment de somnifères. Cette addiction l’a poussé à ouvrir la porte d’un centre de désintoxication.

Ce n’est pas tout pour celui dont la carrière ne redécollera peut-être jamais. Au cours de ce même entretien, il affirme avoir vécu l’enfer étant enfant. Il a notamment été victime d’abus sexuels. «À six ans, j’ai été agressé, entame-t-il, avant de poursuivre un récit glaçant. J’ai été envoyé en Afrique pour apprendre la discipline. Puis j’ai été renvoyé chez moi. À sept ans, j’ai commencé à fumer, à huit, j’ai commencé à vendre de la drogue. Une personne âgée m’a dit qu’elle n’arrêterait pas un enfant, alors je me promenais avec mon ballon de foot et de la drogue. À onze ans, un gars m’a suspendu à un pont du lotissement voisin, et à 12 ans, j’ai été adopté par une famille formidable… Si Dieu a créé les gens, c’est eux. Ils sont incroyables et m’ont beaucoup aidé.» De quoi offrir un peu de bonheur après des années d’horreur.

