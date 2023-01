OM : la piste d’un prêt de Malinovskyi étudiée mais…

La suite après cette publicité

Que va faire l’Olympique de Marseille durant le mercato hivernal ? Comme toujours avec Pablo Longoria, cela devrait bouger, et cela a commencé avec le départ de Gerson, qui enlève une épine du pied à Igor Tudor mais qui le déleste aussi d’une option offensive. Un nom revient avec insistance depuis plusieurs semaines, celui de Ruslan Malinovskyi. L’Ukrainien âgé de 29 ans est dans le viseur olympien mais pas à n’importe quel prix.

D’ailleurs, selon nos informations, la tendance, côté marseillais, est plutôt à un prêt dans ce dossier. Ce n’est pas le cas de l’Atalanta Bergame, qui attend un transfert et beaucoup de millions. Un terrain d’entente pourrait toutefois être trouvé, si jamais le dossier était exploré plus en profondeur par Pablo Longoria. L’Atalanta pourrait prolonger son milieu offensif, actuellement lié jusqu’en 2024, et le prêter avec option d’achat. Affaire à suivre donc, sachant qu’un club de Premier League pourrait également passer à l’action. Et que le joueur n’est pas du tout fermé à l’idée de rallier l’Angleterre…

