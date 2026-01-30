Menu Rechercher
OM : Roberto De Zerbi bien présent à l’entraînement et face aux médias

Roberto De Zerbi, nouvel entraineur de l'OM @Maxppp

Une défaite humiliante, une élimination ubuesque et une mise au vert à Clairefontaine pour préparer le déplacement face au Paris FC samedi. Les deux derniers jours de l’OM ont été intenses et mouvementés. Au point que Roberto De Zerbi a bien demandé à quitter le club, et n’était pas avec les joueurs au lendemain de la claque reçue à Bruges.

Toutefois, les choses se sont apaisées et il va bien diriger la séance prévue à 16 heures ce vendredi. Il sera également au rendez-vous de la conférence de presse, très attendue, qui se tiendra à 18 heures, en veille de match. Nul doute que Roberto De Zerbi aura des choses à dire !

