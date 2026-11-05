Sénégal : Patrick Vieira dévoile sa liste avec une grande première

Le Sénégal connaît désormais les 25 joueurs retenus pour la prochaine trêve internationale. Ce jeudi, le sélectionneur Patrick Vieira a dévoilé son groupe pour la double confrontation face au Soudan, comptant pour les troisième et quatrième journées des éliminatoires de la CAN 2027. Les Lions de la Teranga recevront d’abord leur adversaire le 12 novembre, avant de se déplacer au Soudan le 16 novembre. Pour ces deux rendez-vous, le technicien sénégalais pourra notamment compter sur plusieurs cadres, à l’image de Kalidou Koulibaly, Pape Gueye, Lamine Camara, Iliman Ndiaye ou encore Nicolas Jackson.

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Mais la principale nouveauté de cette liste concerne Paul Mendy. L’attaquant de Cagliari a été appelé pour la toute première fois avec la sélection sénégalaise et pourrait donc connaître ses premières minutes sous le maillot des Lions de la Teranga. Patrick Vieira a également retenu plusieurs jeunes éléments, dont Ibrahim Mbaye, Mamadou Sarr ou encore Nobel Mendy. Dans les buts, Yehvann Diouf, Mory Diaw et Mamour Ndiaye ont été convoqués, tandis que Boulaye Dia, Pathé Mboup et Issa Soumaré complètent notamment un secteur offensif particulièrement fourni.

La liste complète du Sénégal

Gardiens : Yehvann Diouf (OGC Nice), Mory Diaw (Al-Shabab), Mamour Ndiaye (AS Saint-Étienne).

Défenseurs : Kalidou Koulibaly (Al-Hilal), Moussa Niakhaté (OL), Malang Sarr (NEOM SC), El Hadji Malick Diouf (Brentford), Mamadou Sarr (Real Sociedad), Nobel Mendy (Hull City), Sadibou Sané (AS Monaco), Krépin Diatta (Watford), Lamine Sy (AJ Auxerre).

Milieux : Pape Gueye (Villarreal), Pape Demba Diop (RC Strasbourg), Lamine Camara (AS Monaco), Pape Matar Sarr (Juventus), Dion Lopy (Al-Ittihad).

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Attaquants : Iliman Ndiaye (Manchester City), Nicolas Jackson (Aston Villa), Clayton Diandy (Al-Diriyah), Pathé Mboup (Stade Brestois), Boulaye Dia (Stade Rennais), Issa Soumaré (Stade Rennais), Ibrahim Mbaye (Aston Villa), Paul Mendy (Cagliari).