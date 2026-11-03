Nathan Zézé n’est pas d’accord avec Cristiano Ronaldo

En 2024, Cristiano Ronaldo (41 ans) avait sévèrement taclé le niveau de la Ligue 1. « Facile, bien sûr. Je ne dis pas ça parce que je joue là-bas. Je me fiche de ce que les gens disent. Les joueurs devraient venir et jouer là-bas. Essayez de sprinter par 38, 39,40 degrés, transpirer… Venez jouer ici et vous verrez. Vous ne me croyez pas, venez. Je m’en fiche de ce que pensent les gens. Tout ce qu’il y a en France, c’est le PSG. Les autres sont finis. » Des attaques que la star d’Al-Nassr avait réitéré quelques mois plus tard. Arrivé à NEOM en 2025, le défenseur français Nathan Zézé (21 ans) ne partage pas cet avis.

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« Je ne pense pas. La Ligue 1 est quand même un cran au-dessus. L’intensité est toujours élevée, contrairement à ici, même si ce n’est pas forcément très loin. Quand tu joues contre les derniers, c’est plus compliqué, et il n’y a pas beaucoup de public. Moi qui ai joué à Nantes, je connais l’importance des supporters. Ici, l’engouement est moindre, car le football est moins développé qu’en France. C’est l’un des points négatifs. Il y a certains stades où il n’y a pas beaucoup d’ambiance, mais quand on joue contre les grosses équipes, les fans sont là », a-t-il confié dans un entretien accordé au site Transfermarkt.