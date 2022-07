Mercato : vers une nouvelle vente record chez les Rangers

Rapidement devenu un pilier des Rangers (50 matchs disputés la saison dernière toutes compétitions confondues), Calvin Bassey (22 ans) ne devrait pas faire long feu en Écosse. Le puissant défenseur polyvalent, capable d'évoluer en défense centrale et au poste de latéral gauche, a d'ailleurs quelques courtisans comme l'Ajax et Brighton, comme le rapporte The Telegraph.

Pour le média anglais, il s'agira même d'un transfert record pour les Gers puisqu'un accord est possible à hauteur de 23 M€, éclipsant les 18 M€ déboursés par Everton pour s'offrir Nathan Patterson en janvier dernier. Le club hollandais a une longueur d'avance dans ce dossier car il offrirait une indemnité de plus élevée, les Seagulls ne voulant pas dépenser plus de 17 M€. Les Rangers ont recruté Calvin Bassey à l'été 2020 chez les jeunes de Leicester pour 270 000 euros.