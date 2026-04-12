MU : Bruno Fernandes pose ses conditions pour rester

L’avenir de Bruno Fernandes à Manchester United est plus incertain que jamais, et le message du capitaine portugais est limpide : il ne restera pas à n’importe quel prix. À un an de la fin de son contrat, le milieu de terrain de 31 ans continue de pointer le manque d’ambition du club, qui n’a remporté que deux trophées depuis son arrivée… Dans un entretien accordé au Telegraph, Fernandes a été très clair : « j’ai dit au club que je voulais être compétitif. Tous ceux qui viennent à Manchester United veulent gagner tous les trophées. » Avant d’insister : « personne ne pense, en arrivant ici, que nous allons nous battre pour un ou deux trophées en six ans. »

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Bruno Fernandes va même plus loin en posant ses conditions pour prolonger l’aventure : « je veux me battre pour tous ces titres. Si je suis compétitif, je serai proche de la victoire. Si je ne le suis pas, je n’ai aucune chance d’être proche de quoi que ce soit. » Conscient que le club ne peut rien promettre sur les titres, il précise toutefois ses attentes : « vous ne pouvez pas me promettre que je vais gagner la Premier League. C’est impossible. Mais si vous me promettez que nous serons compétitifs jusqu’au bout… c’est tout ce que j’ai besoin de savoir. » Dans ce contexte, la dynamique insufflée par Michael Carrick, intérimaire depuis janvier, pourrait peser dans la balance. Mais là encore, Fernandes reste lucide : « être bon par moments, ce n’est pas suffisant. Être bon toute la saison, c’est beaucoup plus difficile… et c’est ce que nous n’avons pas réussi à faire depuis mon arrivée. » Un avertissement clair envoyé à sa direction.