Les Young Boys sacrés champions de Suisse

Les Young Boys sont à nouveau sacrés champions de Suisse. Le club de Berne a remporté son 4e titre consécutif ce dimanche à la faveur de sa large victoire sur Lugano 3-0. Il possède désormais 24 points d'avance sur le FC Bâle, son rival le plus proche, et ne peut plus être rejoint.

C'est le quinzième titre de son histoire pour le club suisse, qui a également réalisé un joli parcours en Ligue Europa, éliminé en 8e de finale par l'Ajax. Le grand artisan de cette saison aboutit se nomme Jean-Pierre Nsamé, trois fois buteurs aujourd'hui et meilleur réalisateur du championnat avec 18 réalisations.