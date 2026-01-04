Menu Rechercher
CAN 2025, Maroc : Azzedine Ounahi blessé et forfait pour le choc face à la Tanzanie

Par Hanif Ben Berkane - Allan Brevi
1 min.
Azzedine Ounahi sous le maillot du Maroc. @Maxppp
Terrible nouvelle pour le Maroc. Azzedine Ounahi ne participera pas à la rencontre face à la Tanzanie. En effet, le milieu de terrain marocain est arrivé au stade en béquilles, avec une attelle importante, confirmant ainsi son forfait pour ce match. Cette blessure suscite de vives inquiétudes pour les Lions de l’Atlas, tant son rôle est central dans l’équilibre de l’équipe marocaine depuis le début de la compétition.

Foot Mercato
Azzedine Ounahi est blessé et forfait !🚑❌

Le milieu marocain est arrivé au stade en béquilles, confirmant son indisponibilité pour la rencontre. 😓
Ounahi pourrait même être contraint de déclarer forfait pour le reste de la CAN, même si une évaluation médicale définitive est encore attendue. Une telle absence représenterait un coup dur majeur pour la formation marocaine de Walid Regragui, qui perdrait l’un de ses cadres techniques et un élément clé de son milieu de terrain pour la suite de la compétition. À suivre…

Pub. le - MAJ le
