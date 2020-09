Chelsea : Lampard répond aux rumeurs de départ

Après les arrivées, c'est l'heure du dégraissage du côté de Chelsea. C'est du moins ce qu'annonce la presse anglaise, qui annonce les départs espérés de joueurs comme Bakayoko, Drinkwater, Kepa, Rüdiger ou encore plus récemment de Jorginho. Chelsea va-t-il réussir à libérer un peu de masse salariale et à réduire son groupe ? Ce n'est apparemment pas la volonté première de l'entraîneur Frank Lampard.

En parlant plus précisément des cas Rüdiger et Jorginho, il a déclaré en conférence de presse : « Ils sont nos joueurs, il y a beaucoup de rumeurs, pas seulement ceux-là mais beaucoup de nos joueurs. Si on doit trouver une solution, elle doit être bonne pour nous, le joueur et l'autre club ». Pas sûr que cela fasse avancer les choses !