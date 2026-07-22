Retournement de situation pour les Girondins de Bordeaux !

Alors que les Girondins de Bordeaux semblaient condamnés après la confirmation de leur exclusion des compétitions nationales par la DNCG, un mince espoir renaît. Faute d’avoir présenté les 9 à 10 millions d’euros nécessaires pour garantir la saison 2026-2027, le club avait été rétrogradé au mieux en Régional 1 (D6). Dans le même temps, le retrait de Sparta Capital, incapable de réunir les fonds, avait considérablement assombri les perspectives. Mais ces dernières heures, le dossier a connu un nouveau rebondissement qui pourrait tout changer.

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Selon les informations de Sud Ouest, les Girondins vont bien déposer un recours devant le Comité national olympique et sportif français (CNOSF), comme l’a confirmé le club dans un communiqué officiel. Cette démarche offre un sursis d’une dizaine de jours aux Marine et Blanc. Si le CNOSF rend un avis favorable, la Fédération française de football pourrait alors réintégrer Bordeaux en National 1 (anciennement N2). Encore faudra-t-il que Sparta Capital, qui est revenu dans la course malgré l’annonce de la DNCG, parvienne cette fois à réunir les 9 à 10 millions d’euros nécessaires pour assurer les échéances financières de la saison.

Un deal en bonne voie

Les signaux sont en tout cas plus encourageants. Toujours selon Sud Ouest, Sparta Capital aurait indiqué à ses interlocuteurs que la levée des fonds serait désormais en « bonne voie ». Le fonds britannique aurait également validé les conditions négociées avec Bordeaux Métropole, notamment une baisse du loyer du Matmut Atlantique, ramené à 500 000 euros par an, ainsi qu’une option d’achat du stade sur cinq ans sous certaines conditions sportives. De son côté, le tribunal de commerce a accepté de laisser le club aller au bout de son recours, même si Sparta devra ensuite convaincre la justice qu’il est capable d’assurer le plan de continuation jusqu’en 2036.

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Au Haillan, la direction veut désormais croire à ce scénario. Ce mercredi matin, juste avant l’entraînement, le quotidien local précise que le directeur général Arnaud Saint-André a réuni les joueurs afin de leur présenter les dernières avancées du dossier et de leur demander de rester pleinement mobilisés. Le match amical prévu samedi contre Angoulême est d’ailleurs maintenu et devrait être dirigé par le coach Rio Mavuba. Certains joueurs, déjà sollicités depuis l’annonce de l’exclusion des compétitions nationales, pourraient même patienter avant de prendre une décision sur leur avenir. Mais le temps presse, puisque plusieurs cadres de l’effectif bordelais sont déjà très convoités sur le marché des transferts. Et si le club arrive à rester en N1, il devra avoir un effectif capable de jouer la montée sinon l’intérêt du maintien avec des dettes toujours importantes serait limité…