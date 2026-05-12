Lille : l’avenir de Bruno Genesio toujours aussi incertain

Alors que le LOSC reste en pleine course pour une qualification directe en Ligue des Champions après une remontée spectaculaire au classement ces derniers mois, l’avenir de Bruno Genesio demeure plus incertain que jamais. Selon les informations de L’Équipe, l’entraîneur lillois, pourtant auteur d’une saison très réussie malgré un effectif largement remodelé l’été dernier, se rapprocherait davantage d’un départ que d’une prolongation à l’approche de la dernière journée de Ligue 1. Une situation paradoxale au vu de la dynamique actuelle des Dogues, désormais installés sur le podium après une impressionnante série d’invincibilité.

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En effet, Bruno Genesio continue d’entretenir le flou autour de son futur, lui qui avait déjà laissé entendre que plusieurs éléments devaient encore être « éclaircis » avant toute décision. Marqué par une saison éprouvante sur le plan émotionnel et conforté par sa direction lors de la crise traversée en février, le technicien de 59 ans souhaiterait d’abord terminer la saison avant de trancher. Un rendez-vous entre l’entraîneur et les dirigeants lillois serait prévu en début de semaine prochaine afin de décider de la suite, alors que plusieurs profils auraient déjà été étudiés en interne pour anticiper un éventuel départ.