Nantes : Waldemar Kita serait en discussions avancées pour la vente du club !

Relégué en Ligue 2, le FC Nantes va-t-il enfin changer de propriétaire ? Alors que Michel Der Zakarian est annoncé comme le futur entraîneur du FCN, Waldemar Kita pourrait enfin passer la main après 19 ans passés à la tête du club des bords de l’Erdre, d’après l’émission Late Football Club.

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Selon Canal+, le boss des Canaris est arrivé au bout de son histoire nantaise et serait vendeur. Le journaliste Olivier Tallaron a même ajouté : « de source sûre, il discute avec un acheteur. Ce sont des discussions qui sont assez avancées ». Affaire à suivre.