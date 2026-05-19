Chelsea est furieux contre Manchester City pour Enzo Maresca

Alors que le départ de Pep Guardiola se précise, Enzo Maresca est déjà annoncé pour succéder au manager catalan sur le banc des Cityzens. Et cela ne fait pas les affaires de Chelsea, son ex-employeur. Selon The Daily Mail, les dirigeants londoniens exigeraient une compensation financière et envisageraient même une action en justice auprès de la Premier League. Chelsea reprocherait notamment à Enzo Maresca d’avoir discuté avec Manchester City alors qu’il était encore sous contrat avec les Blues.

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Le départ de l’entraîneur italien, intervenu début janvier, reste très mal vécu à Stamford Bridge. Behdad Eghbali, copropriétaire du club, avait récemment expliqué que ce changement « n’était pas une décision du club ». À l’époque, Chelsea occupait encore la deuxième place du Championnat avant de s’effondrer sportivement après son départ. Désormais considéré comme l’un des favoris pour prendre la succession de Guardiola, Maresca pourrait déjà provoquer de nouvelles tensions entre les deux clubs anglais.