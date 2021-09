Frédéric Antonetti en remet une couche sur le PSG

Défait par le Paris Saint-Germain (1-2) mercredi dernier à l'occasion de la septième journée de Ligue 1, Frédéric Antonetti, l'entraîneur de Metz était apparu particulièrement remonté à l'issue de la rencontre. Agacé par l'arbitrage qu'il estimait trop peu équitable, le coach des Grenats avait poussé un vrai coup de gueule : « disons que l’arbitre a le sifflet plus facile pour Paris que pour Metz. Après, je peux comprendre beaucoup de choses. La Paris mania... Moi je suis favorable au PSG, je suis un supporter du PSG en Coupe d’Europe. Mais j’aimerais que l’on soit traité d’égal à égal. » Une sortie fracassante avant de s'en prendre directement à Kylian Mbappé, jugé trop prétentieux à ses yeux. Et comme si cela ne suffisait pas, le technicien de 60 ans a remis le couvert...

Présent en conférence de presse avant le déplacement à Brest ce dimanche à 15 heures, Antonetti, toujours amer de la défaite face au PSG, a une nouvelle fois chargé le club de la capitale : « regardez les dix dernières minutes et vous comprendrez que, parfois, on peut perdre son sang-froid. C’est très accablant et triste. Vous savez, les grands clubs n’aiment pas l’incertitude, c’est pour ça qu’ils veulent créer la Super Ligue. Et qu’un petit club comme nous puisse leur tenir tête… Ils ne supportent pas. Le football, c’est l’incertitude, c'est ce qui fait son charme. Un petit club comme nous, sur un match, peut contrarier cette équipe. Ces gens n'aiment pas la contrariété. » Un nouveau tacle venu du Corse que les Parisiens, pourtant contre ce projet de Super Ligue, apprécieront à coup sûr...