Pays-Bas - Suède : les compositions officielles

Deuxième match dans cette Coupe du monde pour les Pays-Bas qui affrontent la Suède à Houston. Tenus en échec face au Japon (2-2), les Oranjes doivent réagir ce soir et cela passe par une victoire quasiment obligatoire. En face, les Suédois ont marché sur la Tunisie (5-1) et peuvent valider leur qualification en 16e de finale en cas de résultat positif. Cette rencontre est à suivre en direct commenté sur le site Foot Mercato.

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Du côté des compositions d’équipes, Ronald Koeman aligne un 4-3-3. Verbruggen au but, Dumfries et Van de Ven latéraux, Van Dijk forme la charnière centrale avec Van Hecke. Au milieu de terrain, du grand classique avec De Jong, Reijnders et Gravenberch. Pour l’attaque, ce sont Gakpo et Malen qui entourent l’avant-centre Brobbey. C’est un dispositif différent pour Graham Potter qui opte pour un 3-5-2. Nordfledt en dernier rempart, Lagerbielke est en défense centrale avec Hien et Lindelöf, Gudmundsson et Bernhardsson pistons. On retrouve Karlstrom dans le cœur du jeu en compagnie d’Ayari et Nygren. Enfin, un duo offensif redoutable avec Isak et Gyökeres.

Les compositions

Pays-Bas :

Suède :

Samedi 20 juin

Allemagne - Côte d’Ivoire (22h) sur beIN Sport 1 et M6

Dimanche 21 juin