Ruben Dias prolonge jusqu'en 2027 avec Manchester City

Arrivé à l'été 2020 en provenance de Benfica, Ruben Dias (24 ans) a surpris tout son monde en s'imposant d'emblée comme le patron de la défense de Manchester City. Le défenseur central portugais qui a été élu meilleur joueur de Premier League l'an dernier a eu une part prépondérante dans le titre glané par les Sky Blues.

Alors qu'il était sous contrat jusqu'en 2026, il a été conforté avec une prolongation d'un an supplémentaire, soit jusqu'en 2027. «Je suis très heureux de signer le nouvel accord. J'ai apprécié chaque minute de mon temps à City depuis mon arrivée l'année dernière. Jouer pour City a dépassé toutes mes attentes et c'est un plaisir absolu de faire partie d'une équipe aussi incroyable» a lâché le joueur.

