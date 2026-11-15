Équipe de France : Kylian Mbappé est passé à côté pour son grand retour !

C’était le retour de Kylian Mbappé sous le maillot bleu ce soir. L’attaquant madrilène, qui n’avait pu jouer qu’un seul des quatre matchs de la première trêve internationale de la saison, avait aussi manqué le premier duel de ce rassemblement, face à l’Italie (3-1). Face à la Turquie ce soir (2-1), du côté de Bordeaux, c’était donc seulement le deuxième match du Bondynois sous les ordres de Zinédine Zidane, qui fêtait lui sa sixième rencontre à la tête de l’Équipe de France.

La suite après cette publicité

Surtout que ces derniers jours, plusieurs informations ont évoqué une relation un peu tendue entre le capitaine et son sélectionneur, notamment en raison de certaines décisions prises par Zizou lors de la première trêve, alors que les deux hommes n’avaient pas eu le temps de vraiment communiqué. Son retour dans le onze titulaire était donc particulièrement attendu. Mais face à la sélection turque, sans faire un mauvais match pour autant, la star du Real Madrid n’a pas forcément brillé. Il a disputé les 90 minutes de la rencontre, en pointe de l’attaque tricolore, sans réussir à faire trembler les filets.

Un Mbappé maladroit devant

Pourtant, il a eu bon nombre d’occasions. Aidé par la défense turque qui laissait bon nombre d’espaces, et servi par ses coéquipiers à plusieurs reprises, l’ancien attaquant du Paris Saint-Germain n’a pas été très adroit face au but. Il est vrai qu’en face, Berke Özer était très inspiré et a sorti un gros match, mais le numéro 10 des Bleus aurait pu, et dû, mieux faire sur certaines situations, que ce soit à la finition ou dans ses choix. On l’a d’ailleurs parfois senti un peu frustré. Même si, au rayon des bonnes nouvelles, on l’a senti très affûté sur le plan physique, avec des appels assez efficaces et des accélérations qui ont fait des différences.

La suite après cette publicité

Comment juges-tu le match de Mbappé face à la Turquie ? Très bon Bon Correct Médiocre Mauvais Très mauvais Partage ta réponse Génération de l'image en cours

« Il a été altruiste, je suis très satisfait. Il aurait mérité de marquer deux-trois buts. Il a eu des occasions et le gardien a fait de grands arrêts. Ça fait partie du jeu. Il s’est procuré de nombreuses occasions et il a joué son rôle de capitaine à merveille sans ballon », a lancé Zinédine Zidane après la rencontre. Le sélectionneur tricolore s’est donc dit plutôt content de la prestation de son capitaine. Mais nul doute que Kylian Mbappé sait, mieux que quiconque, qu’il peut faire bien mieux.