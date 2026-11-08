Atlético de Madrid-FC Barcelone : les compositions officielles

C’est le match à voir ce dimanche. L’Atlético reçoit le FC Barcelone à 21h pour le compte de la 12e journée de Liga, un match à suivre en direct commenté sur notre site. Après la large victoire du Real Madrid contre Valence, les deux équipes, respectivement 1e et 3e du classement, doivent impérativement l’emporter pour être en tête du championnat à la trêve.

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Pour ce faire, Hansi Flick a aligné un 4-2-3-1 avec Raphinha en pointe épaulé par Lamine Yamal, Gordon et Fermin Lopez. En l’absence de Rodri, Marc Bernal occupe le double pivot avec Pedri tandis que Farinas occupe une nouvelle fois le poste de latéral droit. Du côté de Diego Simeone, Julian Alvarez et Lee Kang-in sont titulaires dans une attaque à deux. Baena et Simeone sont sur les ailes avec Barrios et Koke dans l’axe.

Les compositions officielles :

Atlético de Madrid :

FC Barcelone :