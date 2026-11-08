Menu Rechercher
Commenter 4
Liga

Atlético de Madrid-FC Barcelone : les compositions officielles

Par Coralie Salle
1 min.
Lamine Yamal et Hansi Flick @Maxppp
Regarder en direct sur DAZN
Atlético 1-1 Barcelone Voir sur DAZN

C’est le match à voir ce dimanche. L’Atlético reçoit le FC Barcelone à 21h pour le compte de la 12e journée de Liga, un match à suivre en direct commenté sur notre site. Après la large victoire du Real Madrid contre Valence, les deux équipes, respectivement 1e et 3e du classement, doivent impérativement l’emporter pour être en tête du championnat à la trêve.

La suite après cette publicité

Pour ce faire, Hansi Flick a aligné un 4-2-3-1 avec Raphinha en pointe épaulé par Lamine Yamal, Gordon et Fermin Lopez. En l’absence de Rodri, Marc Bernal occupe le double pivot avec Pedri tandis que Farinas occupe une nouvelle fois le poste de latéral droit. Du côté de Diego Simeone, Julian Alvarez et Lee Kang-in sont titulaires dans une attaque à deux. Baena et Simeone sont sur les ailes avec Barrios et Koke dans l’axe.

Les compositions officielles :

Atlético de Madrid :

Atlético

4-4-2
Officielle

FC Barcelone :

Barcelone

4-3-3
Officielle
Pub. le - MAJ le
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Liga
Atlético
Barcelone

En savoir plus sur

Liga Liga
Atlético Logo Atlético Madrid
Barcelone Logo Barcelone
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier