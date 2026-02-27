Lionel Messi envoyé au sol par un supporter

C’est une scène qu’on a l’habitude de voir avec Lionel Messi. Les fans sautent les barrières de sécurité, puis entrent sur la pelouse pour aller saluer la star argentine et prendre une photo symbolique au passage. Or, hier soir, lors d’un match amical disputé à Porto Rico, entre le club floridien de l’Inter Miami et la formation équatorienne de l’Independiente del Valle (2-1), une situation assez étrange a vu le jour. En effet, à la 88e minute de la rencontre, plusieurs supporters ont envahi le rectangle vert pour aller voir leur idole. Si l’un d’entre eux a pris un selfie, un autre est venu faire un câlin à Messi, puis un agent de sécurité a projeté le fan au sol, entraînant ainsi l’Argentin par terre.

Si la vidéo a bien évidemment fait réagir la toile, ce n’est pas le seul scénario qui s’est présenté lors de cette rencontre amicale, initialement prévue le 13 février, mais finalement reportée en raison de la blessure de l’octuple ballon d’Or. Le match a été retardé d’une heure à cause d’un problème de maillot. Les deux équipes avaient des maillots noirs avant de rentrer sur la pelouse. Des tuniques de la même couleur ont finalement été endossées par les 22 acteurs. Ceux-là ont d’ailleurs eu un peu de mal à s’y retrouver.