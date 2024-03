Quand Vinícius Júnior chambre Eduardo Camavinga

5 mars 2022, cela fait plus d’un an qu’Eduardo Camavinga n’a plus marqué de but en club. Le milieu de terrain du Real Madrid, plutôt à vocation défensive, n’est pas un spécialiste du tir et sait qu’il a une marge de progression dans l’exercice. Au total dans sa carrière, le joueur formé à Rennes n’a scoré qu’à 4 reprises en 156 matchs professionnels en club. Dans une interview donnée au Parisien, l’international français s’est livré sur cette statistique avec humour. Un homme dans le vestiaire madrilène aime tout particulièrement le charrier sur cette problématique.

« En club, j’ai Vinicius qui me chambre beaucoup. "Tire pas", "tire pas", voilà ce qu’il me dit ! Il n’a pas confiance en ma frappe. Ce n’est pas grave, c’est à moi de faire taire des bouches. Un jour, je vais mettre une grosse frappe. Il me laissera tirer comme ça » ironise le Français à la veille de France-Allemagne. En Équipe de France, Eduardo Camavinga (13 capes) avait ouvert son compteur lors de sa première sélection contre l’Ukraine en octobre 2020. Il n’a plus marqué avec les Bleus depuis.