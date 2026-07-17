Espagne : Aymeric Laporte ne regrette pas la France

Trois convocations et puis c’est tout. Si Aymeric Laporte fait aujourd’hui le bonheur de l’Espagne, le natif d’Agen semblait au départ promis à porter le maillot bleu. Convoqué à trois reprises par Didier Deschamps entre octobre 2016 et mars 2017, Laporte n’aura finalement jamais eu droit à la moindre minute de jeu. En 2021, faute de perspectives avec les Bleus, il avait répondu favorablement à l’appel de l’Espagne.

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Devenu champion d’Europe en 2024, l’ancien international espoir français a maintenant l’opportunité de devenir champion du monde avec la Roja, qui affrontera l’Argentine dimanche soir. Dans un entretien accoré à Marca, Laporte a été invité à commenter son choix d’avoir choisi de représenter l’Espagne, son pays d’adoption, plutôt que la France. «Si c’est l’une des meilleures décisions de ma vie d’avoir choisi de jouer pour l’Espagne ? Oui, à cent pour cent. Je n’échangerais pour rien au monde le confort dont j’ai bénéficié ces dernières années et ma situation ici.» Pour rappel, l’ancien joueur de Manchester City avait rejoint Bilbao dès l’âge de 16 ans.