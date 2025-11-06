Menu Rechercher
Léo Dubois annonce sa retraite

Par Max Franco Sanchez
Léo Dubois sous les couleurs tricolores en septembre 2021 @Maxppp

Clap de fin. Sur son compte Instagram, Léo Dubois vient d’annoncer sa retraite. International tricolore à 13 reprises, et passé par le FC Nantes et l’Olympique Lyonnais, a décidé de raccrocher les crampons à 31 ans seulement. Le natif de Segré était libre de tout contrat après plusieurs aventures en Turquie, lui qui avait évolué à Galatasaray, Basaksehir et Eyupspor depuis son départ de Lyon à l’été 2022.

« Il est temps pour moi de tourner une page. Après ces années de carrière professionnelle, je mets un point final à ce chapitre de ma vie, celui d’un rêve d’enfant devenu réalité. Rien n’a jamais été facile, mais chaque étape a compté. Sans oublier, sans doute ma plus grande fierté : merci à l’équipe de France, c’est avec honneur que j’ai pu représenter et porter haut les couleurs de notre nation », a écrit le désormais ancien latéral tricolore. Il aura disputé 197 rencontres de Ligue 1, terminant avec 6 buts et 25 passes décisives au compteur.

