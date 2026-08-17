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Ligue des Champions

OL : Paulo Fonseca juge le niveau de son équipe avant Fenerbahçe

Par Samuel Zemour
1 min.
Paulo Fonseca @Maxppp
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À la veille d’affronter Fenerbahçe en barrage aller de Ligue des Champions, Paulo Fonseca estime que son OL a franchi un cap ces dernières semaines. Après une préparation raccourcie et le retour tardif de certains joueurs, à l’image de Moussa Niakhaté, le technicien portugais se montre satisfait du travail effectué. « Aujourd’hui, nous sommes plus forts que les semaines passées. Le temps a permis la progression de l’équipe. Demain, nous pourrons voir un OL plus fort, plus courageux, plus concentré », a-t-il annoncé, alors que les recrues Felix Bacher, Zachary Athekame et Mads Bidstrup seront présentes.

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L’entraîneur lyonnais refuse par ailleurs de voir cette affiche et son enjeu comme une pression négative. «Les joueurs savent ce qu’ils doivent faire demain. L’équipe peut encore progresser, même si nous sommes dans un bon moment. L’équipe comprend que c’est une excellente opportunité pour tous. Beaucoup d’équipes voudraient être à notre place. La pression est positive. La pression est peut-être plus grande pour Fenerbahce en ce moment», a-t-il indiqué en conférence de presse.

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