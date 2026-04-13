Une équipe de Premier League cible un crack de Bundesliga

Fulham commence à anticiper un possible départ de Harry Wilson, dont le contrat arrive à échéance, et explore déjà le marché pour lui trouver un successeur. Selon les informations du Daily Mail, le club londonien aurait notamment coché le nom de Malik Tillman, milieu offensif de 23 ans évoluant au Bayer Leverkusen. Le jeune joueur serait d’ailleurs évalué à une valeur d’environ 35 millions d’euros. Les dirigeants des Cottagers veulent sécuriser ce poste alors que plusieurs clubs de Premier League, dont Everton, Aston Villa et Crystal Palace, suivent également Wilson, qui sera bel et bien libre en fin de saison.

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Formé au Bayern Munich, passé par les Rangers puis le PSV Eindhoven avant de rejoindre Leverkusen, Tillman est un profil polyvalent capable d’évoluer en soutien de l’attaquant ou sur le côté gauche. Fulham envisage même de tenter sa chance dès cet été afin de devancer la concurrence et éviter une hausse de sa valeur, d’autant que le joueur figure dans les plans de sélection pour la Coupe du Monde avec les États-Unis. Affaire à suivre…