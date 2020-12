L1 : le PSG retrouve la victoire en championnat en disposant de Montpellier

Dans le cadre de la 13e journée de Ligue 1, le Montpellier HSC (6e, 23 pts) et le Paris Saint-Germain (1er, 25 pts) croisaient le fer au Stade de la Mosson ce samedi soir. Sur une série de quatre victoires en championnat, les Héraultais pouvaient prendre la place de leader avec les trois points. Les Parisiens, eux, devaient se reprendre en L1 après un nul et une défaite, tout en faisant le plein de confiance avant son match important contre l'Istanbul BB mardi en Ligue des Champions.

Juste après la demi-heure de jeu, le latéral Colin Dagba débloquait la situation pour le club de la capitale (33e, 0-1). Un avantage de courte durée puisque l'Anglais Stephy Mavididi égalisait pour le MHSC, avant la pause (41e, 1-1). Les Parisiens cherchaient alors à repasser devant et y arrivaient grâce à une lourde frappe de Moise Kean (77e, 1-2). L'équipe de Thomas Tuchel tenait et marquait même un autre but, œuvre de Kylian Mbappé qui inscrivait là son 100e but avec le PSG (90e+2, 1-3). Au classement, le PSG conservait sa place de leader avec 4 points d'avance sur l'OM. Le MHSC était 6e.