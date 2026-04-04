Lille-Lens : nouvelle interruption pour des chants homophobes

Le derby du Nord entre le LOSC et le RC Lens a de nouveau été interrompu samedi soir au Stade Pierre-Mauroy. À la 35e minute, l’arbitre François Letexier a brièvement arrêté la rencontre en raison de chants homophobes lancés depuis la tribune des ultras lillois à l’encontre des Lensois.

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Après être allé voir le speaker du stade pour demander l’arrêt de ces chants, le match a pu reprendre environ trois minutes plus tard. Entre cet incident, l’interruption initiale liée aux fumigènes et les autres perturbations du début de rencontre, neuf minutes de temps additionnel ont finalement été ajoutées à la fin de la première période.