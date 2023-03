FFF : l’agente Sonia Souid envisage de porter plainte contre Nöel Le Graët

La suite après cette publicité

Presque deux mois après son témoignage édifiant à visage découvert, visant l’ex-président de la FFF, Noël Le Graët, l’influente agente Sonia Souid s’est livrée à France Info. La femme de 37 ans, qui confie «toujours attendre des excuses», a révélé qu’elle envisageait de porter plainte contre le dirigeant breton, qu’elle accuse de harcèlement.

«A l’époque, je me suis même pas posée la question (de porter plainte ndlr), je débutais ma carrière, il s’agissait du président de la FFF, rappelle-t-elle. Depuis le mois de septembre, avec l’article de So Foot, je me suis rendue compte que d’autres femmes étaient concernées et victimes du comportement inapproprié de M.Le Graët. J’ai été meurtrie de la réaction de M.Le Graët. La réflexion murissait dans ma tête. La démission, oui, mais a-t-il présenté des excuses ou a-t-il eu la moindre pensée pour des victimes? Je suis en pleine réflexion.»

