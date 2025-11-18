Nouvelles révélations sur l’état de Kylian Mbappé après le procès contre le PSG

Devant le conseil des prud’hommes de Paris, les avocats du Paris Saint-Germain et ceux de Kylian Mbappé étaient entendus dans le conflit opposant le capitaine des Bleus à son ancien club, contre lequel il réclame à son ex-employeur le versement de 55 millions d’euros d’impayés ainsi que la requalification de son CDD en CDI. La partie Mbappé s’en est lourdement prise aux méthodes du Paris Saint-Germain et a demandé un total fou et détaillé de 260 millions d’euros au club champion d’Europe.

La suite après cette publicité

De son côté, le club parisien a même sorti un communiqué cinglant et a accusé son ancien joueur de mauvaise foi. « M. Mbappé a continuellement attaqué le club à chaque occasion, y compris à travers la procédure engagée aujourd’hui — une situation regrettable pour le joueur lui-même, comme pour le football français dans son ensemble (…). Devant le tribunal, le club a présenté des éléments démontrant que le joueur a agi de mauvaise foi », a indiqué le PSG, assurant qu’il avait volontairement dissimulé au club qu’il ne souhaitait pas prolonger.

La suite après cette publicité

Kylian Mbappé a été affecté

Mais alors que la bataille juridique a largement été reprise dans les médias, les avocats du joueur ont livré quelques informations sur l’état du joueur, marqué par ce procès. « Vous connaissez Kylian (Mbappé). Il est impliqué sur tout, dans ce qui concerne sa carrière de footballeur. C’est un dossier qui l’a énormément affecté pendant une grosse année. Même lorsqu’il a rejoint le club du Real Madrid, il a encore été affecté très longtemps. Après, je crois qu’aujourd’hui, il a confiance dans la justice de son pays. Il attend la décision sereinement », a indiqué son avocate, qui a réclamé 37,5 millions d’euros pour harcèlement moral, parmi les 260 millions demandés.

« Tout ce qui a été dit sur le harcèlement moral correspond vraiment à une souffrance du joueur. Et tout ce qui a été dit sur ses capacités athlétiques aussi. Évidemment qu’elles ont été altérées après avoir subi la pression qu’il a subie. Je ne crois pas qu’il ait vécu tout cela comme un enjeu d’image. Il a vécu tout cela comme un enjeu sportif », a-t-elle ajouté auprès de L’Équipe. De son côté, le joueur espère que la décision interviendra rapidement, afin de se concentrer pleinement sur son avenir au Real Madrid. La décision du Conseil des prud’hommes est attendue le 16 décembre prochain.