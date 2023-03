Vente MU : les Glazers se déchirent

La suite après cette publicité

La vente de Manchester United patine encore. Alors que Jim Ratcliffe, propriétaire du groupe INEOS, ainsi que le fond souverain qatarien QIA, avaient récemment manifesté leur intérêt pour rachat de l’historique club anglais, certains membres de la famille Glazer auraient rebroussé chemin.

Sky Sports rapporte ce mercredi que la vente pourrait être compromise en raison de divergences dans la famille. Avram Glazer, coprésident exécutif, et son frère Joel, hésiteraient désormais à céder le club, alors que leurs frères et soeurs Kevin, Bryan, Edward et Darcia maintiendraient leur position. Selon des sources proches du dossier, et rapportées par la publication britanniques, les offres soumises jusqu’à maintenant auraient été jugées décevantes par la famille américaine.

