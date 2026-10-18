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Ligue des Champions

Le Barça a enfin quitté Séville

Par Kevin Massampu
1 min.
Lamine Yamal et Raphinha @Maxppp
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Le FC Barcelone est enfin de retour à la maison après avoir été contraint de passer la nuit dernière en Andalousie. Selon la presse espagnole, l’avion de l’équipe d’Hansi Flick a décollé aux alentours de midi, permettant aux joueurs et au staff de regagner la Catalogne à deux jours du choc face au Paris Saint-Germain en Ligue des Champions.

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Ce contretemps a néanmoins perturbé la préparation des Catalans, puisque la séance collective prévue ce dimanche à 11 heures a été annulée. Dans la nuit de samedi à dimanche, le club avait annoncé que « le vol de l’équipe première n’a pas pu décoller comme que prévu » en raison de la tempête qui ont frappé Barcelone. Les hommes d’Hansi Flick vont désormais devoir rapidement reprendre le travail avant ce rendez-vous européen très attendu face au PSG.

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