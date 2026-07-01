Jürgen Klopp veut remplacer Julian Nagelsmann avec l’Allemagne !

Moins de 24 heures après son élimination face au Paraguay lors de la Coupe du Monde 2026, l’Allemagne a quitté les Etats-Unis la tête basse. Chacun est parti de son côté. Le sélectionneur, Julian Nagelsmann (38 ans) s’est envolé pour Munich en compagnie de son épouse et de sa mère, ainsi que de son adjoint Benjamin Glück. Il était d’ailleurs sur le même vol que certains de ses joueurs, notamment Jamal Musiala et Aleksandar Pavlovic. Une fois de retour au pays, le technicien va s’entretenir avec les responsables de la fédération allemande (DfB). Son avenir sera au centre des débats, tout comme les raisons du fiasco face au Paraguay. Après la rencontre, Nagelsmann avait d’ailleurs avoué être prêt à continuer sa mission à la tête de la Mannschaft.

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«Je ne suis pas du genre à fuir. Ce n’est pas la première fois que nous vivons ce genre de tournoi. Il y a des choses qu’il faut changer d’une manière ou d’une autre, mais ce n’est pas le moment d’en parler. Je ne suis pas quelqu’un qui va dire: "Maintenant qu’on est éliminés, je recule". Si la Fédération veut que je continue, je continuerai. Et si elle ne le veut pas, elle peut me le dire. Je sais comment le football fonctionne. Il y a probablement beaucoup de monde qui aimerait que je ne continue pas. Mais malgré tout, je continuerai si la Fédération le souhaite.» Mais pour plusieurs médias allemands, sa position semble intenable et un départ est visiblement l’issue attendue. Le président de la DFB, Bernd Neuendorf (64 ans), a d’ailleurs fait un point sur le sujet dans un premier communiqué de presse.

Klopp est prêt à dire oui à l’Allemagne

« Après la cuisante défaite contre le Paraguay et l’élimination de la Coupe du Monde aux États-Unis, au Canada et au Mexique, je me suis entretenu hier longuement avec le sélectionneur national Julian Nagelsmann et l’équipe dirigeante sportive, notamment Andreas Rettig et Rudi Völler. Nous sommes d’accord pour dire que les performances réalisées lors de cette Coupe du Monde ne sont pas à la hauteur de nos attentes. » Il n’en a pas dit plus sur la situation de Nagelsmann. Au pays, on évoque déjà sa succession avant même que la fédération se soit exprimée sur son avenir. Et pour beaucoup, Jürgen Klopp est l’homme de la situation. Un technicien expérimenté avec un style de jeu affirmé et qui a connu de nombreux succès. Mais qu’en pense le principal intéressé ?

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Visiblement, il n’est pas contre accepter le poste. C’est ce qu’affirme le Telegraph ce mercredi. Le média anglais, réputé pour son sérieux, explique que l’Allemand est ouvert à l’idée de prendre les commandes de l’équipe nationale. Après avoir refusé plusieurs propositions en club, notamment du Real Madrid, Klopp est intéressé par un projet avec la sélection allemande. Il aimerait diriger une équipe lors d’une Coupe du Monde. L’opportunité d’entraîner la sélection de son pays en 2030 le séduit totalement. Le technicien de 59 ans ne souhaite plus coacher une équipe au quotidien en club et il estime que prendre en mains une sélection est beaucoup plus adapté à ce qu’il souhaite en termes de travail et d’investissement. Actuellement consultant pour Magenta TV durant ce Mondial et directeur du football mondial au sein du groupe Red Bull, Klopp, qui ne prendra pas position publiquement tant que l’avenir de Nagelsmann ne sera pas décidé. Ensuite, ce sera autre chose.