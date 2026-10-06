Équipe de France : le rassemblement a été perturbé par plusieurs problèmes en coulisses…

Zinédine Zidane a dirigé ses premiers matchs en tant que sélectionneur des Bleus. Pendant cette trêve internationale, l’Équipe de France a disputé ses quatre premières rencontres de la phase de poules de la Ligue des Nations. De quoi permettre à Zizou de voir ses joueurs à l’œuvre, et donc de faire une grosse revue d’effectif du vivier qu’il a à disposition. Et le bilan est plutôt bon, avec trois victoires et un nul, et de très bonnes chances de sceller la qualification en quarts lors du prochain rassemblement de novembre.

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Certains joueurs ont marqué des points, à l’image de Michael Olise, Désiré Doué, Eduardo Camavinga, Lucas Da Cunha ou Jérémy Jacquet, alors que d’autres ont eu un peu plus de mal, comme Ousmane Dembélé, dont le statut n’est pas remis en question, ou Estéban Lepaul, qui peut lui craindre de ne pas être rappelé. Un premier rassemblement globalement positif, même si comme l’indique RMC Sport, il y a eu quelques problèmes qui n’ont pas été de l’ordre du sportif.

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Des problèmes de logistique

Il y a par exemple eu des soucis au niveau des équipements. Les crampons vissés de certains joueurs n’avaient ainsi pas été serrés correctement par les intendants, ce qui a eu le don d’agacer plus d’un joueur tricolore. Il y avait aussi eu un problème avec les chaussettes des joueurs face à la Belgique, alors que Romain Molina rapporte des problèmes avec des équipements pas toujours lavés. Un fanion avait aussi été oublié avant un match, et il a fallu courir pour aller le chercher dans le vestiaire et que le protocole d’échange des fanions puisse être fait.

Contre la Turquie, il y a également eu un petit couac au niveau du protocole, puisque Zinédine Zidane n’était pas là lors du début de la Marseillaise. Effectivement, il n’avait pas été informé du processus et du timing à suivre par son staff. Romain Molina évoque de son côté des billets d’avion parfois pris au dernier moment. Rien de bien grave dans l’ensemble, mais ce sont des petits couacs qui peuvent, légèrement, perturber l’harmonie d’un groupe. Autant dire que si certains joueurs vont devoir faire mieux lors du prochain rassemblement, ce sera aussi le cas d’une partie du staff !