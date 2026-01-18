CAN 2025 : la nationalité de l’arbitre de la finale est connue

La Confédération africaine de football a tranché. Pour diriger la finale de la CAN 2025 entre le Sénégal et le Maroc, programmée ce dimanche au stade Prince Moulay Abdellah de Rabat, la CAF a désigné Jean-Jacques Ndala. L’arbitre congolais, déjà au sifflet lors du match d’ouverture entre le Maroc et les Comores ainsi que lors de Tanzanie–Tunisie en phase de groupes, a été préféré au Soudanais Mahmood Ismail, un temps pressenti.

Âgé de 38 ans, Ndala s’apprête à vivre sa première finale de Coupe d’Afrique des nations, fort d’une solide expérience sur la scène continentale, notamment lors de finales de compétitions interclubs. Réputé pour son calme et son autorité, il sera accompagné de ses compatriotes Guylain Bongele Ngila et Gradel Mwanya Mbilizi. À la VAR, le Gabonais Pierre Atcho sera particulièrement observé après une prestation controversée en quart de finale, marquée par une décision qui avait suscité de vives critiques.