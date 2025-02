SPL : Al-Hilal cale contre Damac

Cette saison, un mano-a-mano entre Al-Hilal et Al-Ittihad a lieu au sommet de la Saudi Pro League. À égalité de points, aucun des deux rivaux n’a le droit à l’erreur et c’est le champion en titre, Al-Hilal, qui devait répondre ce samedi en se déplaçant à Damac après la victoire des hommes de Laurent Blanc jeudi contre Al-Taawoun (1-2). Finalement, le plan a connu quelques accrocs pour les joueurs en bleu. En effet, alors que Sergej Milinkovic-Savic a vu l’ouverture du score lui être refusée à la demi-heure de jeu, c’est finalement Marcos Leonardo qui a traduit la domination des siens en première période avec un but mérité (0-1, 32e).

Finalement, Damac a surpris tout le monde en seconde période grâce à un doublé d’Habib Diallo pour renverser la vapeur (50e, 73e). Finalement, Sergej Milinkovic-Savic a vite remis les deux équipes à hauteur (2-2, 77e) mais le score n’a plus évolué alors que Ruben Neves avait raté un penalty un peu plus tôt dans la rencontre (58e). Avec ce coup d’arrêt, Al-Hilal voit Ittihad filer avec deux points d’avance en tête du classement.