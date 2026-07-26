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Coupe du Monde

Dani Olmo règle ses comptes avec Roberto Ayala

Par Sasha Nahon
1 min.
Dani Olmo @Maxppp

Dani Olmo est revenu sur son altercation avec Roberto Ayala à l’issue de la finale de la Coupe du monde remportée par l’Espagne face à l’Argentine (1-0). Dans un entretien accordé à Diari de Terrassa, le milieu offensif du FC Barcelone a vivement répondu à l’ancien défenseur argentin, aujourd’hui membre du staff de l’Albiceleste, qui avait justifié son geste en affirmant avoir réagi à une remarque de l’Espagnol. « Quelqu’un qui prétend être désolé mais justifie un coup de poing en affirmant que c’était une réponse à une simple remarque est probablement quelqu’un qui ne l’est pas du tout. Il ne dit pas la vérité, car je ne lui ai rien dit, donc je n’ai pas besoin qu’il s’excuse », a lancé Olmo.

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Le champion du monde a également insisté sur les valeurs que doivent transmettre les joueurs. « Ce qui nous définit vraiment, ce n’est pas l’erreur, mais le courage de la reconnaître », a-t-il ajouté, avant d’expliquer qu’il souhaitait avant tout que sa famille et les jeunes supporters soient fiers du comportement affiché par la Roja tout au long du tournoi. Ces déclarations ravivent un peu plus la tension entre les deux hommes, plusieurs jours après les incidents survenus au coup de sifflet final.

Pub. le - MAJ le
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