Super League : Pablo Longoria répond cash à Joan Laporta

La semaine dernière, Joan Laporta expliquait que l’Olympique de Marseille faisait partie des clubs ayant donné leur feu vert au projet de Super League, souhaitant ainsi participer à la compétition. Et ce alors que Pablo Longoria s’est positionné contre par le passé. Interrogé à ce sujet en conférence de presse ce mercredi, le dirigeant espagnol a tenu à mettre les choses au clair.

« À dire la vérité, je crois que j’étais le premier à m’exprimer avec le rendu du tribunal européen. Dans le monde du foot, le dialogue, c’est la chose la plus importante. Je pense que c’est quelque chose de très difficile dans le foot actuel. À aucun moment, on n’a eu des discussions pour la Super League. Cela pose beaucoup de questions. Surtout en tant que membre de l’ECA. Nous avons un devoir de responsabilité. C’est un motif de discussion à l’ECA mais je réclame l’unité et j’appelle à trouver une solution commune, sans rupture de la famille du foot », a expliqué le président de l’OM. Qui dit vrai dans cette histoire ?