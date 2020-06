Après plus de trois mois d'arrêt suite à la pandémie de coronavirus et son interruption début mars, le classement des top buteurs européens fait son grand retour. Forcément tronqué suite à l'interruption de la Ligue 1, de l'Eredevisie et de la Jupiler League, ce top 10 verra sûrement Kylian Mbappé et Wissam Ben Yedder descendre tout doucement. Néanmoins, l'Allemagne, l'Espagne, l'Angleterre, l'Italie, le Portugal, la Turquie, la Russie et l'Ukraine ont repris et pas mal de buts ont été inscrits par les meilleurs artificiers du continent. Et sans surprise, on retrouve Robert Lewandowski à la toute première place de ce classement. L'attaquant polonais a disputé 7 matches depuis la reprise de la Bundesliga et a inscrit tout simplement 8 buts en ce laps de temps. Avec 33 buts en 30 matches, il aura une dernière opportunité de gonfler ce bilan. Pour cela, il faudra de nouveau marquer ce samedi contre le VfL Wolfsbourg.

La suite après cette publicité

Désormais, il compte six longueurs d'avance sur son plus proche poursuivant, Ciro Immobile. Cependant, l'attaquant de la Lazio n'a pas encore repris et aura 12 matches à disputer avant la fin de la saison. L'avance de Robert Lewandowski est donc loin d'être définitive puisque le buteur italien a déjà inscrit 27 buts. Sur le podium, on retrouve Timo Werner à la troisième place. L'attaquant du RB Leipzig, qui va bientôt s'envoler pour Chelsea, a aussi bien profité de la reprise de la Bundesliga. Avec 5 buts en 8 matches, l'attaquant allemand s'est bien replacé et pourra terminer en beauté lors de la prochaine journée ce samedi face à Augsbourg. Il affiche 26 réalisations en 33 rencontres. Le quatrième, Cristiano Ronaldo joue ce soir contre Bologne. Pour le moment doté d'un bilan de 21 buts en 22 matches, le Portugais a encore 12 rencontres pour améliorer son bilan et monter sur le podium.

Lionel Messi garde le contact

Et pour suivre le quintuple Ballon d'Or, qui de mieux que son grand rival Lionel Messi. Cinquième, l'Argentin vit un exercice un peu moins flamboyant, mais compte tout de même 21 buts en 25 matches. Alors qu'il reste huit journées de Liga, La Pulga aura bien du mal à revenir en course pour la première place, mais avec le vainqueur du classement des top buteurs 2019, la limite entre le possible et l'impossible est étroite. L'attaquant brésilien naturalisé ukrainien Junior Moraes est sixième de ce classement et se retrouve récompensé pour sa très belle saison. Moins efficace depuis la reprise de la Premier League ukrainienne, celui qui vient d'être sacré champion avec le Shakhtar Donetsk a néanmoins inscrit 1 but lors de ses 5 derniers matches et porte son bilan à 19 réalisations en 24 rencontres. C'est légèrement mieux que Jamie Vardy muet pour sa reprise avec Leicester contre Watford (1-1). L'attaquant anglais est septième avec 19 buts en 27 matches.

Ses performances sont similaires à celles d'Alexander Sørloth huitième avec 46 minutes disputées de plus. Depuis la reprise avec Trabzonspor, le Norvégien n'a pas inscrit le moindre but en trois rencontres de Super Lig. Enfin, Kylian Mbappé (Paris Saint-Germain) et Wissam Ben Yedder (AS Monaco) complètent le classement. Les deux hommes ont inscrit 18 buts, mais devraient perdre des places prochainement suite à l'arrêt de la Ligue 1. Le Canadien Jonathan David (La Gantoise), Romelu Lukaku (Inter Milan) et Dieumerci Mbokani (Antwerp) échouent aux portes du top 10 avec 18 réalisations. Pierre-Emerick Aubameyang (Arsenal), Karim Benzema (Real Madrid) et Jadon Sancho (Borussia Dortmund) ont inscrit 17 buts. Derrière, Moussa Dembélé (Olympique Lyonnais), Wout Weghorst (VfL Wolfsbourg), Danny Ings (Southampton), Papiss Cissé (Alanyaspor), et Sergio Agüero (Manchester City), Mohamed Salah (Liverpool) Joao Pedro (Cagliari) suivent avec 16 réalisations.

Le classement des meilleurs buteurs européens au 22/06/2020 :