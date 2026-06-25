Coupe du Monde 2026 : à quel tableau final s’attendre ?

C’est le grand jeu depuis quelques jours désormais. Tout le monde s’amuse à proposer un tableau des 16es de finale, en attendant les dernières rencontres. Un tableau qui évoluera forcément au gré des résultats, alors que la troisième journée de la phase de poules a débuté hier soir, avec les groupes A, B et C. On connait donc déjà 6 qualifiés, les 2 premiers de ces 3 poules, en attendant de voir si les 3es feront partie des 8 meilleurs. Nous avons tenté de vous expliquer le processus établi par la FIFA quant au déploiement des meilleurs troisièmes dans le classement final.

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Alors que la troisième journée est en cours, et ce jusqu’à samedi, il est possible de découvrir le tableau actuel, avant que les matches soient joués. Ce qui donne une photographie instantanée mais qui ne sera forcément pas la même que samedi à l’issue des dernières rencontres. A l’heure actuelle par exemple, la France rencontrerait la Suède en seizième de finale. Puis l’Allemagne en huitième. Puis possiblement les Pays-Bas ou le Maroc en quart, le Portugal ou l’Espagne en demi. Un sacré parcours en perspective.

L’Argentine favorisée par le tableau ?

A l’heure actuelle, c’est bien la partie gauche du tableau qui paraît très relevé, avec la présence de plusieurs favoris. Alors que la partie droite s’avère plus abordable, notamment la partie basse, avec l’Argentine qui pourrait atteindre le dernier carré, sans avoir rencontré un adversaire de valeur a priori égale. Un peu à l’image de ce qu’il s’était passé en Ligue des Champions cette saison pour Arsenal. Pourtant, l’Argentine était « défavorisé » initialement, puisqu’appartenant à l’un des 4 groupes où le 1er affronte un 2e (8 premiers de groupes affrontent un 3e de groupe, 4 premiers de groupe affrontent un 2e). Mais ils ont hérité du groupe de l’Espagne, où le 2e sera le Cap Vert, l’Uruguay ou l’Arabie saoudite.

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Alors, si vous ne voulez pas vous contenter de la photo instantanée des possibles seizièmes et vous plonger dans les statistiques, El Pais propose un modèle de prédiction des affiches, qui prend en compte les matchs déjà joués et simule le reste du tournoi afin d’en estimer les probabilités. Pour revenir à l’Argentine, son adversaire le plus probable selon ce modèle est le Cap-Vert, à 54,2 %, puis l’Arabie saoudite à 27,2%, l’Espagne à 10,3% et enfin l’Uruguay (pourtant l’adversaire désigné à l’instant T) à 8,3%.

Pour la France, l’adversaire le plus probable est bien la Suède, à 39,8 %, puis la Côte d’Ivoire à 19,4 % dans le scénario où la France terminerait 2e derrière la Norvège. Puis on trouve le Japon à 13,1%, l’Iran à 7,8%, l’Egypte à 7,1%, la Belgique à 4,1 % et encore plusieurs autres infimes possibilités. En huitième, c’est bien l’Allemagne qui s’annonce très probablement, puis à parts égales les Pays-Bas, le Maroc et le Canada en quart. Comme dans toutes les compétitions, il y a une part de chance, au moment du tirage au sort, puis des adversaires désignés en cours de tournoi par rapport aux différents classements. Et l’histoire a prouvé qu’avoir le parcours le plus aisé ne garantit pas la victoire finale.