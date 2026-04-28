Haïti : Duckens Nazon s’entraîne avec Guingamp

L’aventure de Duckens Nazon (32 ans) en Iran a pris un virage inattendu fin février. Sous contrat avec Esteghlal jusqu’en 2028, l’attaquant a fui le pays lors des bombardements américains et israéliens. Il se trouvait même sur le tarmac de l’aéroport de Téhéran quand des frappes l’ont poussé à renoncer à prendre l’avion. C’est donc par la route que l’international haïtien (76 sélections, 44 buts) a rejoint l’Azerbaïdjan.

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Sans match depuis plus de deux mois, le natif de Châtenay-Malabry doit conserver la forme et le rythme. D’après nos informations, il s’entraîne avec Guingamp (actuel 11e de Ligue 2) afin d’être prêt à disputer la Coupe du Monde avec son pays. Pour le second Mondial de leur histoire, les Grenadiers affronteront l’Ecosse (14 juin), le Brésil (20 juin) et le Maroc (25 juin).