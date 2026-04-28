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Haïti : Duckens Nazon s’entraîne avec Guingamp

Par Santi Aouna
1 min.
Duckens Nazon avec Haïti @Maxppp

L’aventure de Duckens Nazon (32 ans) en Iran a pris un virage inattendu fin février. Sous contrat avec Esteghlal jusqu’en 2028, l’attaquant a fui le pays lors des bombardements américains et israéliens. Il se trouvait même sur le tarmac de l’aéroport de Téhéran quand des frappes l’ont poussé à renoncer à prendre l’avion. C’est donc par la route que l’international haïtien (76 sélections, 44 buts) a rejoint l’Azerbaïdjan.

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Sans match depuis plus de deux mois, le natif de Châtenay-Malabry doit conserver la forme et le rythme. D’après nos informations, il s’entraîne avec Guingamp (actuel 11e de Ligue 2) afin d’être prêt à disputer la Coupe du Monde avec son pays. Pour le second Mondial de leur histoire, les Grenadiers affronteront l’Ecosse (14 juin), le Brésil (20 juin) et le Maroc (25 juin).

Pub. le - MAJ le
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