Man City : Foden et Rodri vont recevoir une belle augmentation

Phil Foden, milieu offensif international anglais de 22 ans, et Rodri, milieu défensif international espagnol de 26 ans, sont deux joueurs importants de l'effectif de Pep Guardiola à Manchester City. À tel point que le club souhaite leur offrir une revalorisation salariale importante, selon The Sun. Le but : renforcer leur contrat pour les conserver sur le long terme.

Le natif de Stockport gagne pour le moment environ 75 000 euros/semaine, son salaire devrait tripler et passer à environ 235 000 euros/semaine. Pour le Madrilène, recruté pour environ 62 millions d'euros à l'Atlético de Madrid il y a trois ans, son salaire devrait quasiment doubler (d'environ 150 000 euros à 235 000 euros). Les négociations sont toujours en cours, mais elles devraient aboutir selon le journal anglais. Les deux joueurs sont sous contrat chez Sky Blues jusqu'en juin 2024.