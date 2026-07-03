Coupe du Monde 2026 : la Croatie fait de lourdes accusations sur l’arbitrage face au Portugal

«C’est d’une cruauté inouïe», écrit ce matin le média croate Jutarnji list après une décision arbitrale litigieuse lors du 1/16e de finale de Coupe du Monde entre la Croatie et le Portugal. Menés 2 à 1, les coéquipiers de Luka Modric pensaient avoir égalisé dans le temps additionnel par l’intermédiaire de Josko Gvardiol (90e+13). Mais le but a été refusé par l’arbitre, qui a confirmé sa décision après consultation de l’assistance vidéo. Une décision qui fait forcément parler au pays. Sportske Novosti est remonté. «Nous nous sommes sabordés, et l’arbitrage nous a tendu un piège. Tout a été décidé contre nous. Ce match restera gravé dans les mémoires, mais pour de mauvaises raisons. On était si près de la victoire, puis en prolongation alors qu’on avait déjà fêté l’égalisation, et là, c’est le hors-jeu qui nous l’enlève.»

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De son côté, 24 Sata a lancé : «la décision choquante de l’arbitre dans les arrêts de jeu sera très difficile à accepter. C’était si serré…» Du côté des joueurs, on est également amers après cette décision, à l’image de Martin Baturina. «Ils ont mieux joué en première mi-temps, après quoi nous nous sommes réveillés, nous avons très bien joué en seconde période et réussi à renverser la situation. Quant à la décision de l’arbitre de ne pas nous accorder le but, je ne comprends pas. C’est une élimination injuste. Certains font le parallèle avec l’élimination contre la Turquie en 2008, mais j’étais petit, je ne m’en souviens pas. Il y a de la tristesse dans les vestiaires, c’est douloureux d’être éliminés comme ça. Il faut garder espoir et aller de l’avant, car ce jour difficile passera.»

Les Croates critiquent l’arbitrage

Petar Sučić est du même avis. «Je suis déçu, mais fier de l’équipe, de notre performance, surtout en deuxième mi-temps. On méritait bien plus, au moins les prolongations, car on a vraiment bien joué et on s’est créé de nombreuses occasions. Le gardien a bien joué, mais trois de nos buts ont été refusés. J’aimerais qu’on m’explique certaines décisions arbitrales. Il y a eu trop de situations litigieuses qui nous ont été défavorables. Au final, il faut féliciter le Portugal pour sa qualification (…) L’arbitre a dit que Matanović avait touché le ballon (sur l’action du 2-2), que le capteur intégré l’avait indiqué. Je ne sais pas quoi dire, c’est difficile à expliquer. Quelqu’un aurait dû nous l’expliquer. Pour moi, Matanović n’a pas touché le ballon et le but était valable. J’aurais peut-être dû mieux regarder, plus souvent. Je pense aussi que mon but aurait dû être analysé plus en détail pour vérifier s’il y avait hors-jeu.»

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Luka Modric a aussi été très critique. « Les décisions de l’arbitre nous ont pénalisés. Si les rôles avaient été inversés, on en serait au même point. Le penalty a été accordé suite à une action où les deux joueurs se retenaient. Il y a beaucoup d’actions comme celle-ci. De plus, il n’est pas certain que Matanovic ait touché le ballon avec ses cheveux sur le but refusé. La VAR n’a pas été introduite pour ça, mais pour trancher les cas flagrants. » Le sélectionneur Zlatko Dalic a évoqué aussi sa déception. «Je souhaite bonne chance au Portugal et à mon collègue Martinez pour la suite du tournoi. Difficile de parler après une telle défaite. En première mi-temps, nous nous sommes trop repliés dans notre bloc bas, et notre plan de jeu était moyen. Cependant, en seconde période, nous avons réagi et nous nous sommes créés des occasions. Nous ne méritions pas d’être éliminés. Lors des précédentes Coupes du Monde, nous avons eu beaucoup de chance, mais pas cette fois-ci. La VAR a pris les décisions qu’elle a prises. L’arbitrage était mauvais et toutes les décisions litigieuses ont été contre nous, mais je ne m’étendrai pas trop. Passons à autre chose. Ce n’est jamais facile d’encaisser un but en fin de match. Nous n’aurions pas dû l’encaisser. Puis on égalise, on célèbre, et ensuite, c’est la déception. Nous sommes tombés sur un Portugal solide, mais nous avons perdu avec panache. Le Portugal a été meilleur en première mi-temps, mais nous avons dominé la seconde. Un drame difficile. Je n’arrive même pas à expliquer ce but encaissé en finale. Mais c’est la vie.» La pilule est tout de même difficile à avaler pour la Croatie, qui quitte donc ce Mondial après une défaite 2 à 1.