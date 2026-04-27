Encore une mauvaise nouvelle pour l’OM

Terminé l’Orange Vélodrome ! Comme annoncé par BFM Marseille, aucun accord n’a été trouvé pour la prolongation du naming du stade marseillais, qui s’achèvera donc en juin prochain. Cela faisait 10 ans qu’il avait pris le nom de l’opérateur téléphonique, pour un contrat estimé entre 2 et 2,5 M€ par an.

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Le comble dans cette histoire, c’est que l’OM a récemment nommé au poste de président Stéphane Richard, ancien PDG d’Orange qui avait été à l’initiative de ce contrat de naming en juin 2016. « Le contrat de naming se termine à la fin de l’année, je n’ai pas d’information sur le fait qu’Orange veuille poursuivre ou non, s’ils souhaitent arrêter, il faudra trouver un nouveau nom pour le Vélodrome », disait Richard lors de sa présentation officielle le 10 avril dernier. Il aura donc déjà une première mission à son arrivée à la présidence, trouver un nouveau partenaire pour le naming.