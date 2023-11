Qualifications Euro 2024 : la Croatie valide son ticket, l’Italie sera chapeau 4 !

C’était le dernier round de cette phase de qualification pour l’Euro 2024. Si le duel entre la France et la Grèce n’avait pas forcément d’enjeu dans ce groupe B - les Bleus et les Pays-Bas étant déjà qualifiés - il y avait encore une place à prendre dans la poule D. La Croatie et le Pays de Galles se disputaient ainsi ce deuxième ticket pour l’Allemagne, alors que la Turquie l’avait déjà obtenu lors de la trêve du mois d’octobre. La Croatie affrontait l’Arménie à la maison, alors que les Gallois recevaient les Turcs, certes qualifiés, mais avec une place dans le futur chapeau 2 à assurer. La bande de Luka Modric a eu un peu de mal à entrer dans la partie, et il a fallu attendre la fin de la première période pour que l’attaquant d’Osasuna Ante Budimir fasse trembler les filets (1-0, 43e), d’une belle tête.

Le plus dur était fait face à des Arméniens qui ne jouaient plus rien mais offraient quand même un peu de résistance. La suite de la rencontre a finalement été assez paisible pour les finalistes du Mondial 2018, qui seront donc à l’Euro en Allemagne malgré quelques frayeurs. Les coéquipiers de Lovro Majer seront dans le troisième chapeau lors du tirage du 2 décembre prochain. Le Pays de Galles est éliminé et a de toute manière dû se contenter du nul (1-1) contre la Turquie. Il n’a fallu que sept minutes à Neco Williams pour ouvrir le score, d’une belle frappe poteau opposé dans la surface. Derrière, les Gallois ont plutôt bien tenu, jusqu’à ce pénalty favorable aux Turcs, et transformé par Yazici (70e), qui était entré en jeu en première période. Le score n’a plus bougé, et la Turquie valide sa première place et sa place dans le chapeau 2.

A noter également qu’après ce résultat de la Croatie, l’Italie, qualifiée lors de cette trêve également, sera dans le quatrième chapeau lors du tirage. Dans le reste des matchs, il y avait notamment un duel sympathique et surtoutn décisif entre la Roumanie et la Suisse, deux formations déjà qualifiées dans le groupe I. Mais le gagnant du match s’assurait la première place et une place dans le chapeau 2, contre une présence dans le quatrième chapeau en cas de défaite. Comme c’était à prévoir, les deux équipes n’ont pris aucun risque et la première période, dominée par la Suisse en termes de possession, n’était pas vraiment une ode au football offensif. Mais en deuxième période, les Roumains ont frappé fort, avec un but d’Alibec pour conclure une sacrée action collective (50e).

La Suisse n’a pas réussi à revenir dans la partie malgré quelques situations intéressantes. Avec ce résultat, la Roumanie passe en tant que leader et termine donc dans le chapeau 2, pendant que les Suisses seront reversés dans cette quatrième liste de nations pour le tirage. La Serbie sera aussi dans ce dernier chapeau, aux côtés des trois équipes qui obtiendront leur billet lors des barrages. Enfin, dans la poule des Bleus, les Pays-Bas ont écrasé Gibraltar sur le score de 6-0. Les Oranje ont pris le meilleur sur l’équipe qui en avait déjà encaissé 14 contre la France, grâce à des réalisations de Stengs, auteur d’un triplé comme Mbappé, de Wieffer, de Gakpo et de Koopmeiners.

