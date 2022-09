Mercato : le FC Barcelone tente un ultime coup de folie !

La suite après cette publicité

Ansu Fati, Ferran Torres, Raphinha, Ousmane Dembélé, Robert Lewandowski. La liste est longue et qualitative. Bien pourvu sur le front de son attaque, le FC Barcelone pense néanmoins à frapper un dernier coup sur cette fenêtre des transferts. Notamment en raison des possibles départs de Memphis Depay et Pierre-Emerick Aubameyang, qui rêvent d'Angleterre alors que Braithwaite va rejoindre l'Espanyol.

Et selon Mundo Deportivo, c'est avec l'Atlético de Madrid que le FC Barcelone tenterait de négocier la venue d'une nouvelle option offensive. Il s'agit d'Alvaro Morata. Formé au Real Madrid, passé par la Juventus et Chelsea, l'attaquant international espagnol de 29 ans est au cœur d'un improbable deal entre Colchoneros et Blaugranas.

Antoine Griezmann lié au transfert

Si Alvaro Morata, auteur de 2 buts en 3 matches de Liga cette saison, semblait destiné à poursuivre l'aventure à l'Atlético de Madrid (contrat jusqu'en juin 2024), la donne pourrait changer, en toute fin de mercato. En effet, depuis le début de l'après-midi, des contacts ont été établis entre Barcelone et Madrid pour tenter de mener à bien une opération dans laquelle Antoine Griezmann serait impliqué.

Alors que l'Atlético de Madrid devra payer au Barça la modique somme de 40 millions d'euros à l'issue de la saison s'il aligne normalement l'attaquant français cette saison, les Colchoneros souhaiteraient - pour faire des économies - envoyer Alvaro Morata à Barcelone dès cet été... en échange d'un transfert gratuit de Grizou l'été prochain. Une opération délicate, mais étudiée, à l'heure où l'on parle.